Dal sito HellasVerona.it



Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa CFC – a titolo temporaneo sino al temine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 27enne centrocampista Stefano Sturaro.



Nato a Sanremo il 9 marzo del 1993, Sturaro è cresciuto calcisticamente tra Sanremese e Genoa, per poi esordire fra i professionisti con la maglia del Modena, dove ha giocato tra il 2011 e il 2013 in Serie B.



Tornato al Grifone all'inizio della stagione 2013/14, ha totalizzato 16 presenze al suo primo campionato di Serie A, segnando anche un gol nel vittorioso match casalingo (2-0) contro il Catania.



Nella stagione immediatamente successiva, dopo essersi nuovamente distinto nella massima serie con la maglia del Genoa, si è trasferito alla Juventus nel gennaio del 2015. Il Club bianconero rimane ancora oggi quello con cui Sturaro ha collezionato più presenze: 90. Due volte finalista in Champions League (può fregiarsi anche di un gol nella massima competizione europea per Club, segnatamente contro il Bayern Monaco), ha anche vinto - nelle 3 stagioni e mezza trascorse a Torino - 4 Scudetti, 4 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana.



Il 6 giugno 2016 Stefano Sturaro ha fatto il suo esordio con la Nazionale Italiana, in occasione del vittorioso match degli azzurri sulla Finlandia al 'Bentegodi' di Verona (2-0 il risultato finale). Agli Europei di Francia 2016 Sturaro è stato impiegato in tre partite dall’allora Commissario Tecnico, Antonio Conte.



Nel 2018 ha vissuto una breve parentesi di sei mesi allo Sporting Lisbona, dal quale è rientrato in Italia nel gennaio del 2019, riaccasandosi al Genoa, squadra nella quale ha poi militato continuativamente sino ad oggi. Nella prima parte della corrente stagione ha collezionato in forza al Grifone 7 presenze, tutte da titolare, e un gol, quest’ultimo realizzato lo scorso 13 dicembre nel match casalingo contro la Juventus.



Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Stefano Sturaro, augurandogli una seconda parte di stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra