Ex centrocampista della Juventus, da otto anniha iniziato la carriera da allenatore: dopo essere partito dalle giovanili del Manchester City è volato a New York per guidare la squadra che fa parte del gruppo Citizens, per poi andare a Nizza da dove è stato esonerato a dicembre scorso. Da oggi Vieira è il nuovo allenatore del Crystal Palace: a confermarlo è stato un comunicato del club col quale ha firmato un contratto di tre anni.