La notizia era già nell'aria, ora è ufficiale: Cristianonon partirà con ilper lapre-stagionale in Asia e Oceania. L'attaccante ex, infatti, non è stato inserito nella lista dei giocatori pronti a decollare con il club inglese del neo tecnico Ten Hag, che ha fatto sapere che il portoghese non è stato convocato per motivi familiari che lo hanno spinto a chiedere ulteriore tempo libero. Tutto fa pensare, però, che dietro alla scelta ci possa essere anche la volontà del fuoriclasse di cambiare squadra.