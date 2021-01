Fabio Pecchia, ex allenatore della Juventus Under 23, che ha vinto la scorsa estate la Coppa Italia di Serie C, primo trofeo nella storia della 'seconda squadra bianconera', ha trovato una nuova panchina. Sostituito da Lamberto Zauli nella Juve a fine stagione, Pecchia è da pochi minuti il nuovo allenatore della Cremonese. Subentra a Pierpaolo Bisoli, che paga un deludente 16° posto nella classifica della Serie B e in particolare le ultime tre sconfitte consecutive. Prima della Juve Under 23, e ora della Cremonese, Pecchia aveva guidato ​Gubbio, Latina, Verona e Fukuoka