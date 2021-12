: il portoghese, che ha portato laai playoff per i Mondiali in Qatar, ha pagato una clausola rescissoria per lasciare la nazionale. Il 51enne, ex di, Inter e Parma, ha iniziato la sua carriera da tecnico al QPR, dal 2015 al 2017 ha allenato la Fiorentina. Col Flamengo ha firmato un biennale: "Sono molto orgoglioso e soddisfatto di rappresentare un club con l'incomparabile grandezza del Flamengo", ha 'twittato' in un videomessaggio: "È il momento di lavorare duro per regalare gioie, titoli e per avvicinare la squadra a più di 40 milioni di tifosi". Sousa sostituisce Renato Gaucho, che ha lasciato il club dopo la sconfitta contro i connazionali del Palmeiras nella finale di Copa Libertadores del mese scorso.