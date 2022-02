Nuova avventura professionale, naturalmente nel mondo del calcio, per l'ex Juve Stephan Lichtsteiner. L'ex terzino, grande protagonista nei suoi anni in bianconero, è stato inserito nell'organico degli allenatori delle formazioni giovanili del Basilea, nella "sua" Svizzera, come annunciato direttamente dal club tramite il suo sito ufficiale.