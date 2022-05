Nuova avventura per Edgard Davids, ex Juve mai dimenticato dai tifosi. L'ex centrocampista, infatti, è stato ufficialmente scelto come nuovo collaboratore tecnico di Louis Van Gaal, attuale CT della Nazionale olandese di cui fa parte anche il bianconero Matthijs De Ligt. L'annuncio è arrivato direttamente tramite i canali social della Federazione: per lui ci sarà un posto al fianco dell'ex Ajax Danny Blind, primo assistente del commissario tecnico.