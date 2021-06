¡Bienvenido a Boedo, Paolo!



Montero firmó contrato hasta diciembre de 2022 y ya está listo para dirigir su primera práctica como DT de #SanLorenzo.



Paolo Montero, l'indimenticabile ex difensore uruguayano della Juventus, continua la sua carriera da allenatore. Dopo due anni in Italia nella Sambenedettese, Montero è stato ingaggiato dal, in Argentina, Paese nel quale aveva già allenato (tra Boca Unidos, Colon di Santa Fe e Rosario Central) prima della Samb.