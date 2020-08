In Italia abbiamo imparato a conoscere le Under 23 da un paio d'anni, con la Juventus a fare da apripista nel calcio italiano. In Inghilterra sono invece una prassi consolidata, e un ex giocatore bianconero si siede oggi sulla panchina dell'Under 23 di uno dei club più importanti della Premier League. Enzo Maresca è infatti il nuovo allenatore della Elite Development Squad del Manchester City. Avrà quindi modo di lavorare a contatto anche con Pep Guardiola, tecnico della prima squadra. L'ultima esperienza di Maresca risale a un anno e mezzo fa, quando fu vice di Manuel Pellegrini (peraltro ex City) al West Ham.