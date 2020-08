Mario Lemina cambia squadra, tornando in Premier League. Oggi è stato ufficializzato il suo trasferimento dal Southampton al neopromosso Fulham, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il centrocampista gabonese, che compirà 27 anni dopodomani, ha militato per due stagioni nella Juventus agli ordini di Massimiliano Allegri, dal 2015 al 2017, mettendo a segno 3 reti. Poi fu ceduto al Southampton, che dopo due anni l'ha prestato al Galatasary, dove ha disputato l'ultima stagione. E ora, ecco una nuova avventura, questa volta di nuovo in Inghilterra.