Pol Lirola, terzino destro con un passato giovanile in orbita Juventus, non è più un giocatore di Serie A. Bensì ora è definitivamente un giocatore della Ligue 1. Questo dopo che la Fiorentina l'ha ceduto a titolo definitivo al Marsiglia dopo il periodo trascorso in prestito all'OM la scorsa stagioone.Dopo due anni a Firenze lascio questa splendida città piena di storia, volevo ringriaziare tutti i miei compagni , fisioterapisti è magazzinieri perché sono stati tutti meravigliosi con me. Vi faccio un grosso in bocca al lupo, tiferò per voi, grazie!"