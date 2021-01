Abdoulay Konko ha militato della Primavera della Juventus dal 2002 al 2004, esperienza che lo lanciò nel professionismo con le maglie di Crotone, Siena, Siviglia, Lazio, Atalanta e Genoa. A quest'ultima società Konko ha appena legato la sua prima esperienza professionale da allenatore: guiderà infatti la formazione Under 17 rossoblù. E nelle sue prime dichiarazioni nella nuova veste, ha parlato dei suoi trascorsi bianconeri con un allenatore oggi particolarmente in voga in Serie A: "Conobbi Gian Piero Gasperini nelle giovanili della Juventus: insieme abbiamo vinto il Viareggio. E poi l'ho ritrovato sia al Genoa sia all'Atalanta. I suoi insegnamenti sono stati molto importanti per la mia carriera."