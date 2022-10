Gonzaloha appena tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il centravanti argentino attualmente era in forza aldove ha anche segnato il gol decisivo della vittoria contro la squadra di Federico Bernardeschi.ha annunciato El Pipita in conferenza stampa. ", uno dei club più grandi d'Europa, è stato un gran momento. Ho incontrato grandi compagni mi sono sentito un privilegiato ad essere lì" ha proseguito Gonzalo. Il giocatore commosso ha proseguito ringraziando, tra le lacrime, la sua famiglia che l'ha sempre supportato, suo papà, sua mamma e tutti. Una notizia quella del ritiro dell'ex numero 9 della Juventus che ha spiazzato tutti. Si è poi conclusa tra gli applausi la conferenza dell'ex Napoli.