Un anno fa Massimo Carrera, ex giocatore e vice-allenatore della Juventus, diventava il nuovo tecnico dell'Aek Atene. Nuova tappa estera per lui, che negli ultimi anni sta girando l'Europa (proveniva da un'esperienza russa nello Spartak Mosca). Ieri sera, però, l'annuncio del club greco: Carrera non è più l'allenatore, è stato esonerato. Paga il momentaneo quarto posto nel campionato greco e l'eliminazione da ultima in classifica nel girone di Europa League. Sì, quella di ieri è stata proprio una giornata storta per molti juventini.