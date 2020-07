Primo contratto da allenatore per Tiago Mendes, meglio noto come Tiago. L'ex Juve inizierà la sua avventura come allenatore sulla panchina del Vitoria de Guimaraes, con cui firmerà un contratto fino al 30 giugno 2022. Il 39enne portoghese, scrivere il Corriere dello Sport, sostituirà Ivo Vieira alla guida della squadra, classificatasi settima nella passata stagione.