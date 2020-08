Non è stato certo protagonista della stagione più fortunata nella storia della Juventus, con quel settimo posto nella Serie A 2010-11, ma Gigi Delneri è stato un allenatore di una certa importanza nella storia del nostro calcio (oltre alla "favola Chievo", si veda anche l'avventura alla Sampdoria che aveva convinto la Juve a ingaggiarlo) e ora ha una nuova panchina: si tratta del neo-retrocesso Brescia, che riparte dal tecnico friulano per la prossima annata in Serie B. Domani pomeriggio è prevista la presentazione nella sede del club.