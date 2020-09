Mauro German Camoranesi e la Slovenia, a love story. Sì, perché dopo aver compiuto l'impresa di condurre alla salvezza il Tabor Sezana, l'ex giocatore della Juventus e campione del Mondo 2006 con la Nazionale azzurra oggi si siede su un'altra panchina slovena: quella del Maribor, che è un po' la "Juve" dello Stato slavo. La carriera di Camoranesi da allenatore si è sviluppata in Messico e in Argentina, prima della chiamata del Tabor Sezana a inizio 2020. Una chiamata che, come abbiamo appena visto, lo ha subito portato a un'evoluzione.