Il 3 settembre scorso Mauro German Camoranesi si era seduto sulla panchina del Maribor, blasonata squadra slovena. Questa settimana però è stata fatale per l'ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana: dopo il ko interno contro il più modesto Celje, che ha visto il Maribor scivolare a -2 dall'Olimpia Lubiana capolista, il club ha esonerato Camoranesi e al suo posto ha promosso ad interim il vice Saša Gajser. Nella prima partita con Gajser da allenatore "titolare", per il Maribor è arrivata subito una vittoria, e grazie al contemporaneo pareggio dell'Olimpia Lubiana anche l'aggancio in testa alla classifica.