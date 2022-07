UFFICIALE: guida tecnica della prima squadra affidata ad Andrea Bonatti



Benvenuto Mister!#forzaunione #forzatriestina pic.twitter.com/RcmGahJI53 — USTriestinaCalcio1918 (@USTS1918) July 4, 2022

Nuova avventura per Andrea. L'ex allenatore della, recentemente sostituito da Paolo Montero, è infatti il nuovo tecnico della, squadra di Serie C inserita nello stesso girone dell'Under 23 bianconera. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso club friulano via Twitter. Ecco il post: