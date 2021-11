La società LR Vicenza comunica che il sig. Federico Balzaretti ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso nel ruolo di Direttore Sportivo, a partire dalla data odierna.Balzaretti, classe 1981, nella carriera da giocatore ha vestito le maglie di Roma, Palermo, Fiorentina, Juventus, Torino, Siena e Varese registrando 221 presenze in Serie A, 130 in Serie B, 44 in Serie C e 16 in Nazionale, conquistando l’argento agli Europei 2012.Dal 2015 al 2019 ha ricoperto un ruolo dirigenziale nell’area sportiva dell’AS Roma, come responsabile dei giocatori in prestito, e nella stagione 2017/2018 come vice direttore sportivo, operando nel mercato italiano ed internazionale a fianco del ds Monchi.A Federico Balzaretti il benvenuto nella famiglia biancorossa e i migliori auguri per questa nuova avventura.Il Direttore Sportivo verrà presentato in conferenza stampa domani, mercoledì 3 novembre alle ore 11, presso lo stadio Romeo Menti.