Max Allegri è pronto a tornare in corsa. L'ex allenatore della Juventus aveva detto di volersi prendere un anno sabbatico per fermarsi un attimo, dedicarsi a se stesso e aggiornarsi. E' stato di parola nonostante le sirene dalla Premier League, ora però vuole ricominciare a lavorare. Su Allegri ci sono diversi club, il Psg su tutti dove la panchina di Tuchel traballa. Più indietro, Real Madrid e Manchester United; in terza fila ci sono Chelsea, Barcellona e Inter, che aveva pensato a Max in caso di addio di Conte.