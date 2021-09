Igor Tudor si è ufficialmente presentato al Verona, dove ha sostituito Di Francesco esonerato dopo appena tre giornate, e dove raccoglie l'eredità pesante del connazionale e amico Juric, che negli ultimi due anni ha fatto davvero grandi cose all'Hellas."Con il tempo si vedrà sempre di più la mia idea di calcio: in questo momento bisogna fare punti. Vorrei dare tutto alla mia squadra: bel gioco, corsa, aggressività. Tante volte si danno delle etichette, ma non è così: non è vero che un allenatore si basa soltanto sulla corsa, o su altro".