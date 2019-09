Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juve, è ancora senza squadra dopo la fine del rapporto professionale con i bianconeri. Ma, stando a Tuttosport, per il tecnico livornese potrebbero aprirsi a breve diversi nuovi scenari. Difatti Manchester United, Chelsea e Tottenham, non contenti del rendimento degli attuali manager, starebbero pensando proprio ad Allegri come possibile sostituto in panchina.