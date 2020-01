Moreno Torricelli, ex difensore della Juve, ha parlato a Radio Bianconera tra le altre cose del possibile scambio tra Bernardeschi e Rakitic: "Scambio Bernardeschi-Rakitic con il Barcellona? Non lo farei ma perché sono innamorato di Bernardeschi, penso che sia uno dei migliori talenti italiani, farei fatica a privarmene. Poi se andiamo ad analizzare la squadra numericamente il ruolo di Bernardeschi è ben coperto da altri giocatori, ma prima di dare via un italiano, che ne abbiamo davvero pochi, io ci penserei. Cosa manca alla Juve? Forse un terzino, negli altri ruoli la Juve è coperta”.



SULLA CHAMPIONS - “È possibile perché la Juventus è attrezzata per competere contro le più forti, sicuramente sarà un’antagonista per tutti. Ma bisogna pedalare e conquistarla, non si regala niente a nessuno. Bisogna fare la differenza”