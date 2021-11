Carlosverso il ritiro? In un'intervista a ESPN l'argentino ha rivelato di non avere più la motivazione per continuare a giocare, dopo l'esperienza in patria al. "Non sento il desiderio di essere in campo quando la palla sta rotolando" ha raccontato l'ex Juventus. "Sabato ho avuto un matrimonio mentre giocava il Boca e dentro di me riflettevo sul fatto che, se fossi sceso in campo, mi sarei perso questo evento. Ho anche pensato che se avessi giocato e avessimo perso non ci sarei andato al matrimonio perché arrabbiato. In questo momento, ogni volta che guardo la, il Boca o un'altra squadra in cui sono stato, cerco dentro di me quel fuoco per motivarmi a giocare per sei mesi o un anno in più. Ma non riesco a trovarlo".