Dopo aver lasciato il Boca Juniors in estate e aver detto - almeno per il momento - addio al calcio, l'ex attaccante bianconerotornerà in campo. Lo farà in occasione della Noche Amarilla 2022, l'evento organizzato ogni anno dal Barcelona de Guayaquil - club che milita nella massima serie ecuadoriana - ovvero una partita amichevole per presentare la squadra in occasione della prossima stagione. In passato la Noche Amarilla ha ospitato campioni del calibro di Ronaldinho, Kakà, Pirlo e Del Piero: quest'anno toccherà all'Apache, che con la Juventus ha segnato 50 gol in 96 partite.