Carlitos Tevez continua il tour europeo. L'ex attaccante argentino, dopo aver fatto visita ad Allegri e Inzaghi da Juventus e Inter, oltreché al Milan di Pioli, come documentato da Giroud su Instagram, secondo il Corriere dello Sport farà tappa a Londra per andare a trovare Antonio Conte e studiare come lavora il suo Tottenham.