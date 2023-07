Intervistato da ESPN, Carlos, ex giocatore della Juventus ed ex allenatore del Rosario Central, si è espresso così su Gino Infantino, nuovo innesto della Fiorentina: “Ho un debole per lui. Gioca molto bene. Negli allenamenti faceva certe cose e pensavo: 'Ah, ma come gioca questo ragazzo'. Quando lo allenavo io non rendeva come avrebbe potuto e io cercavo il modo per farlo esplodere, così ne avrebbe potuto trarre giovamento l'intero gruppo oltre che lui in prima persona”.