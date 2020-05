Carlos Tevez potrebbe lasciare il Boca Juniors. L’ex attaccante della Juve, secondo quanto riferito da TyC Sports, sempre ben informato sulle vicende calcistiche degli Xeneizes, potrebbe infatti tornare al Corinthians, club brasiliano nel quale ha militato prima dello sbarco in Europa, e con cui ha vinto un campionato nel 2005. Il Corinthians sogna, e lo può fare perché Tevez non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza tra pochi mesi, con il Boca Juniors. La Juve con la cessione dell’Apache ha portato in bianconero Rodrigo Bentancur, e vorrebbe fare un’operazione simile con il River Plate per Gonzalo Higuain.