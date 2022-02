Nuova avventura in vista per Carlos Tevez? Secondo la stampa sudamericana, l'attaccante ex Juve potrebbe ripartire dal DC United, club di Washington DC. A 38 anni - compiuti lo scorso 5 febbraio - l'argentino è alla ricerca di nuovi stimoli, che potrebbe trovare proprio negli States. I suoi agenti sarebbero già in contatto con la squadra per valutare i margini dell'affare.