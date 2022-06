Carlos Tevez... sulle orme di Antonio Conte e Zinedine Zidane. Stando alle indiscrezioni raccolte da Olé, a poche settimane dall'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato l'ex numero 10 della Juve potrebbe presto diventare allenatore, guidando nientedimeno che il Rosario Central, squadra del cuore di Angel Di Maria che vorrebbe chiudere la sua carriera proprio lì, dopo un ultimo anno in Europa. Il paragone con gli altri due bianconeri d'eccezione citati arriva da Tuttosport, che oggi riflette così: "Certo è che fa effetto pensare all'Apache in versione allenatore anche perché lui è sempre stato l'emblema dell'istinto, della grinta che a fatica riusciva a essere trattenuta se qualcosa girava storto davanti ai propri occhi [...]. Del resto non tutti possono essere Carlo Ancelotti, che non a caso ha intitolato il proprio libro autobiografico “Il leader calmo”. In ogni caso salta all’occhio il fatto che in un tempo non così lontano, nella Juventus sono passati giocatori dalla saggezza tattica sopra la media, se è vero che Tevez entrerebbe nella scia di colleghi come Antonio Conte e Zinedine Zidane, capaci di imporsi a livelli massimi in panchina. Mentre Andrea Pirlo ha anche lui iniziato un cammino che, dopo l’avvio clamoroso proprio sulla panchina della Juventus, ora riparte dalla Turchia. Ancora qualche ora e si saprà se l’Apache allungherà l’elenco degli ex giocatori juventini diventati condottieri. Il soprannome c’è...".