Carlos Tevez soprannominato "l'Apache" ha giocato nella Juventus dal 2013 al 2015 collezionando 66 presenze ed andando a segno per 39 volte. Il giocatore argentino che in carriera ha vestito le maglie di Boca Junior, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Shangai Shenhua. Ora Carlitos è pronto ad una nuova avventura e a trentotto anni secondo quanto riporta Sportmediaset ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti in MLS, scegliendo come club DC United. Tevez giocherà dunque nella Serie A degli Stati Uniti. Pronto a mettere ancora la sua esperienza a disposizione