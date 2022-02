Non solo per Cristiano Ronaldo. Quella di oggi è una giornata speciale anche per un altro ex attaccante bianconero, che in questo 5 febbraio festeggia 38 anni. Si tratta di Carlos, alladal 2013 al 2015, periodo in cui ha collezionato ben 66 presenze e 39 gol. Per lui, che con la Vecchia Signora ha giocato anche una finale di Champions League, due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Impossibile per i tifosi dimenticare l'Apache, un attaccante davvero unico che ha saputo far gioire ed emozionare tutti. Ecco il post del club per il suo compleanno: