Intervenuti in diretta su Twitch, Sergio Aguero e Mario Balotelli hanno raccontato anche di un litigio tra l'ex Juve Carlos Tevez e Roberto Mancini ai tempi del Manchester City. Ecco quanto hanno rivelato i due: "Mancini è entrato nello spogliatoio, si è tolto la giacca, si è rimboccato le maniche della camicia e ha iniziato a parlare in italiano. Ha detto a Carlitos "Torna in Argentina!". A quel punto Dzeko gli ha chiesto: "Please, speak in English", e Mancini ha esclamato: "Ah, speak in English. Vattene in Bosnia!".