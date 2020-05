Oggi compie 39 anni un ex centrocampista che con la maglia della Juventus ha giocato due stagioni e mezza dal 2007 al gennaio 2010: stiamo parlando del portoghese Tiago, che ha fatto parte di quella squadra rifondata dopo la promozione dalla Serie A. Con Ranieri prima e con Ferrara poi, Tiago ha totalizzato 53 presenze senza mai segnare. Preso dal Lione per circa 14 milioni, nella sessione invernale del mercato 2010 è stato ceduto in prestito per due anni all'Atletico Madrid, per poi rescindere definitivamente il contratto con la Juve e firmare un biennale con i Colchoneros.