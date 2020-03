In bianconero non ha lasciato un grandissimo ricordo Tomas Guzman, forse qualcuno nemmeno se lo ricorda. Appena tre presenze in Serie B (una in campionato e due in Coppa Italia) nella prima parte della stagione 2006-07 prima di essere girato allo Spezia. Arrivato alla Juventus nell'estate del 2000 prima di iniziare un lungo giro di prestiti senza mai lasciare il segno, oggi Guzman compie 38 anni ed è in cerca di squadra dopo l'ultima esperienza nel San Lorenzo in Paraguay. Membro degli Atleti di Cristo, fu lui ad avvicinare Legrottaglie alla fede e farlo entrare nel movimento cristiano.