92 presenze e 27 gol per Fernando Llorente, che oggi compie 35 anni. L'attaccante spagnolo, che in estate è tornato in Italia, al Napoli, sbarcò in bianconero nell'estate 2013 dopo aver trovato già l'accordo nel gennaio precedente perché in scadenza di contratto con l'Athletic Bilbao. Dopo le prime difficoltà dovute soprattutto alla condizione fisica e alla ricerca della forma migliore, al debutto da titolare trova il primo gol in bianconero contro il Verona. Con la maglia della Juventus Llorente ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane in due stagioni, prima di essere ceduto al Siviglia.