Ai microfoni di Tmw Radio, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato della vittoria bianconera all'Olimpico contro la Roma: "L'ha persa la Roma ma anche la Juve c'ha messo del suo, aiutata sì dal crash mentale dei giallorossi. La Juve l'ho vista in crescita col Napoli a livello di mentalità. Non ha mai mollato anche ieri. Le prime quattro però hanno dimostrato più quadratura, sono più squadre e sono difficili da riprendere. Roma e Juve sono ancora work in progress e la Juve mi sembra meglio".



MORATA - "Lui è più una seconda punta, lo si vede nel gol di Locatelli. Io se fossi la Juve andrei a cercare una prima punta forte per far giocare Morata che gli gira intorno. Se fa quel ruolo, è una grande seconda punta".



CHIESA - "La Juve è più solida della Roma ma è dietro alle prime quattro. Di sicuro poteva uscirne con le ossa rotte da queste prime due partite. Sul 3-1 ho temuto che potesse uscirne con le ossa rotte. Il carattere c'è, di sicuro non c'è la svolta ma ne esce rafforzata. L'infortunio di Chiesa è pesantissimo".



SUPERCOPPA - "Con l'Inter è difficile. Non so se recupererà Bonucci, è una partita secca ma ha perso giocatori fondamentali. L'Inter l'ho vista centrata, brillante. A livello offensivo Chiesa ti dava gli strappi giusti e mancherà tanto. Dybala ha fatto un gol da fenomeno, ma è ancora mancato nel ritmo. Serve un argentino al 150%".