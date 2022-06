Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni , Alessioha svelato di essere stato a un passo dalla panchina della, ora affidata all'ex compagno di squadra Paolo. Ecco le sue parole: "Paolo è un mio carissimo amico, sono molto contento. L'anno scorso dovevo esserci io su quella panchina, poi alla fine è rimasto. So chevoleva far tornare persone con quello spirito, con quella voglia, con il DNA bianconero. Sono molto felice per Paolo e gli faccio un grande in bocca al lupo".