Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, parla a Radio Sportiva della conferma di Conte come allenatore dell'Inter: "È un fenomeno a 360 gradi. Sono contento che sia rimasto, il nostro campionato ha bisogno di allenatori che mettono tensione positiva alla squadra per vincere le partite e alzare al massimo il livello della propria squadra. La mia sensazione è che bisogna aspettare il mercato dell'Inter. Se sarà soddisfatto, e me lo auguro, Conte inizierà la stagione per sbaragliare tutti e sarà difficile per tutti giocare contro la sua Inter".