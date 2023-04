Joseha risposto cosi in conferenza stampa sulle condizioni di Paulo Dybala."Non so se può giocare dal primo minuto. Avete visto l'allenamento con il riscaldamento. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica con bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore prima di capre se può giocare. Domani mattina faremo qualcosa di intenso per capire se gioca o se sarà in panchina"