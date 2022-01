Guidare il Genoa all'Artemio Franchi contro la Fiorentina è toccato ad Abdoulay Konko, ex calciatore passato anche dalla Juventus, tecnico ad interim in attesa del possibile arrivo di Bruno Labbadia dopo l'esonero di Shevchenko. Il franco-marocchino, che ha giocato in Primavera senza però mai esordire nella prima squadra bianconera, compira 38 anni il prossimo 9 marzo.