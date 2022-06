Subito una panchina per Carlos Tevez? Secondo quanto raccolto da Olé, l'ex numero 10 della Juve, che ha appena annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, è uno dei nomi in lizza come allenatore del Rosario Central, club argentino in cui peraltro sogna di chiudere la sua carriera Angel Di Maria, obiettivo di mercato dei bianconeri. L'ex attaccante potrebbe prendere il posto lasciato vacante dal dimissionario Leandro Somoza.