Stefano Sturaro può tornare in Italia. Dove? Il centrocampista italiano è nel mirino del Catania in Serie C. L'ex Juve nello scorso mercato estivo ha lasciato il Genoa e si è trasferito al Fatih Karagumruk, con cui è sotto contratto fino a giugno 2024. Nella prima metà della stagione in Turchia ha raccolto 11 presenze in campionato, segnando un gol. Poco, ecco perché il brand ambassador del Catania, l'ex compagno Francesco Lodi, al Genoa nella stagione 2013/2014 - sta cercando di convincerlo a trasferirsi in Sicilia. Intanto, la squadra siciliana questa sera sarà impegnata contro il Brindisi, alle 20.45.