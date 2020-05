L'ex centrocampista della Juventusè stato preso di mira da alcuni tifosi del Genoa sui social che l'hanno accusato di aver messo su qualche chilo di troppo durante la quarantena. ​"Belin che trippa!", "Stefano, ma sta panza?", "Abbiamo messo su qualche chilo?", "Ok che la pasta al pesto è buona ma mi sembra un pochino troppo...", "Hai messo 4/5 kg in quarantena" sono alcuni dei commenti più pungenti comparsi sotto al post Instagram del giocatore del Genoa. L'ex Juve non he replicato a nessuno dei commenti.