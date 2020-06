Guglielmo Stendardo, ex difensore di Juve e Lazio, ha parlato a Lalaziosiamonoi.it: "C'è poco da festeggiare perché dopo trentamila morti non c'è assolutamente lo spirito giusto per ricominciare così come avevamo lasciato, però bisogna riprendere soprattutto dal punto di vista economico. Per noi sportivi è un segnale di risveglio dopo un momento tragico che speriamo sia alle spalle. La Lazio è una squadra che ha fatto grandissime cose, giocando alla grande e vincendo con un bel gioco. Merita di lottare per lo scudetto fino alla fine. Credo che ci saranno delle sorprese, dopo mesi di inattività non sarà facile ritrovare la condizione psicofisica ottimale. Mi auguro che la Lazio possa ritrovare subito quell'energia, difficile capire se il fatto che alcune squadre partano in ritardo rispetto ad altre sia un vantaggio o uno svantaggio. Si giocherà ogni tre giorni, sarà importante il recupero perché ci sarà un grande dispendio energetico e mentale. Sarà fondamentale avere una rosa ampia, la Juventus è la favorita in questo senso ma se la Lazio continua ad esprimere quel gioco e ad essere solida in fase difensiva ha la possibilità di continuare a combattere per il titolo. Cinque sostituzioni? Sicuramente aiuteranno chi ha un organico competitivo come la Juventus, che avrà la possibilità di inserire forze fresche. Giocare ogni tre giorni sarà una situazione nuova soprattutto per il clima infuocato, sarà importante avere maggiori alternative e recuperare energie allo stesso tempo.Credo che giocare spesso sia positivo: quando si vince si viaggia sulle ali dell'entusiasmo e si vuole sempre continuare a giocare, mentre quando perdi hai la possibilità di recuperare e rifarti subito. Sul lato negativo ci sono gli infortuni e un dispendio energetico che può condizionare diverse squadre".