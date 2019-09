Claudio Marchisio è ancora in cerca di una squadra, dopo la sfortunata avventura allo Zenit San Pietroburgo in Russia, seguita all'addio alla Juventus. Diverse squadre si sono fatte avanti per lui, anche in Serie A, ma in Italia il Principino ha giurato "fedeltà" ai bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marchisio potrebbe finire all'Al Hilal in Arabia Saudita, insieme all'amico ed ex compagno Sebastian Giovinco, incontrato proprio in bianconero.