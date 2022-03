Leonardo Spinazzola è pronto a tornare in campo. Il classe 1993 sosterrà nei prossimi giorni la visita di controllo che potrebbe stabilire l'imminente possibilità di rientrare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra alla Roma. Alla fine di questa settimana volerà a Turku in Finlandia per il controllo finale del professor Lempainen, il medico che lo ha operato a luglio al tendine d'Achille, che gli darà finalmente il via libera per rientrare in gruppo e stabilire la data di rientro in campo. Dall’ok del professor Lempainen alla convocazione devono passare almeno 4-5 settimane.