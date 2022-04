Al suo definitivo rientro in campo manca pochissimo, ma il percorso di recupero dal grave infortunio patito in estate a Euro 2020 non è stato di certo facile. Leonardo Spinazzola, ex esterno della Juve attualmente in forza alla Roma, ha raccontato le sue difficoltà ai microfoni di DAZN: "Ho passato momenti in cui mi dicevo: "Non tornerò veloce come prima", "Non riuscirò più a fare le cose come prima". Vedevo tutto nero. Mia moglie è stata incredibile, lo è sempre per me. In questi nove mesi non sono stato io. Tre-quattro volte ho pianto quando non riuscivo a fare le cose. Speriamo di finire bene in campionato e di passare con il Bodo".