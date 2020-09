La Fiorentina cerca un terzino sinistro sul mercato. Dopo il ritorno di Biraghi dall'Inter dove è tornato Dalbert sempre per fine prestito, secondo la Gazzetta dello Sport nel mirino ci sono Spinazzola (Roma, ex terzino della Juventus) e Junior Firpo (Barcellona). In alternativa vengono monitorati Barreca e Sema, rientrati rispettivamente a Monaco e Watford dopo i prestiti a Genoa e Udinese.